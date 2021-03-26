"Воздух прогреется до +20°, но потом опять похолодает": синоптик удивил украинцев прогнозом на апрель
Синоптик предупредил о дождливой весне.
Первая неделя апреля будет более-менее прохладной. Днем температура воздуха будет подниматься до +13...+15°, а к 9-10 апреля продвинется еще где-то до +16°...+17°.
Об этом заявил украинский народный синоптик Леонид Горбань, передает OBOZREVATEL.
Синоптик объяснил причину мартовских холодов и назвал дату потепления в Украине
"Правда, через день будет резкое похолодание и дневная температура дойдет до +8°...+10°. Ночная же в этот период будет опускаться до +3°...+4°", - говорит он.
По словам синоптика, после 12-го апреля начнется медленный подъем и к 19-20 числу воздух прогреется до +18°...+20°. Потом опять похолодает и так будет всю Вербную неделю до Пасхи. Возможны также дожди и ветры.
"1 апреля на севере Украины возможен дождь со снегом. 8-10 числа пройдут более обильные дожди, 15-16 нас ждут еще более сильные осадки, и 21-22 апреля дожди возобновятся", - резюмировал синоптик.
Прогноз погоды на апрель в Украине от Укргидрометцентра
Средняя месячная температура в Украине в апреле предполагается на уровне +8°...+11°, в горах +5°...+6°.
Синоптики утверждают, что такая температура близка к средним многолетним значениям.
Месячное количество осадков ожидается 30-57 мм, в Карпатах 62-88 мм, что также попадает в рамки средних многолетних значений.
Средняя месячная температура в апреле составляет +7...+11°, в горных районах +2°...+6°.
Абсолютный минимум температуры -6°...-16°, в Карпатах и на северо-востоке до -17°...-22°, на Львовщине и крайнем юге местами -3°...-5°.
Абсолютный максимум температуры достиг +26°...+33° тепла, в горах +21°...+22°.
Среднее месячное количество осадков составляет 22-62 мм, на Закарпатье и в Карпатах до 65-84 мм, на высокогорье 102-107 мм.
- Винница+10°... 0°
- Днепр+9°... +1°
- Донецк+6°... -3°
- Житомир+9°... +1°
- Запорожье+10°... 0°
- Ивано-Франковск+10°... -3°
- Киев+10°... +2°
- Кропивницкий+10°... +1°
- Луганск+9°... -1°
- Луцк+7°... -2°
- Львов+10°... -2°
- Николаев+12°... 0°
- Одесса+10°... +2°
- Полтава+10°... +2°
- Ровно+7°... -1°
- Симферополь+2°... -1°
- Сумы+10°... +2°
- Тернополь+7°... -1°
- Харьков+11°... 0°
- Херсон+9°... 0°
- Хмельницкий+7°... 0°
- Черкассы+9°... +2°
- Чернигов+10°... +1°
- Черновцы+10°... -2°