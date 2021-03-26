"Воздух прогреется до +20°, но потом опять похолодает": синоптик удивил украинцев прогнозом на апрель

Синоптик предупредил о дождливой весне.

В середине месяца ожидается значительное потепление / Фото ua.depositphotos.com

Первая неделя апреля будет более-менее прохладной. Днем температура воздуха будет подниматься до +13...+15°, а к 9-10 апреля продвинется еще где-то до +16°...+17°.

Об этом заявил украинский народный синоптик Леонид Горбань, передает OBOZREVATEL.

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"Правда, через день будет резкое похолодание и дневная температура дойдет до +8°...+10°. Ночная же в этот период будет опускаться до +3°...+4°", - говорит он.

По словам синоптика, после 12-го апреля начнется медленный подъем и к 19-20 числу воздух прогреется до +18°...+20°. Потом опять похолодает и так будет всю Вербную неделю до Пасхи. Возможны также дожди и ветры.

"1 апреля на севере Украины возможен дождь со снегом. 8-10 числа пройдут более обильные дожди, 15-16 нас ждут еще более сильные осадки, и 21-22 апреля дожди возобновятся", - резюмировал синоптик.

Прогноз погоды на апрель в Украине от Укргидрометцентра

Средняя месячная температура в Украине в апреле предполагается на уровне +8°...+11°, в горах +5°...+6°.

Синоптики утверждают, что такая температура близка к средним многолетним значениям.

Месячное количество осадков ожидается 30-57 мм, в Карпатах 62-88 мм, что также попадает в рамки средних многолетних значений.

Средняя месячная температура в апреле составляет +7...+11°, в горных районах +2°...+6°.

Абсолютный минимум температуры -6°...-16°, в Карпатах и на северо-востоке до -17°...-22°, на Львовщине и крайнем юге местами -3°...-5°.

Абсолютный максимум температуры достиг +26°...+33° тепла, в горах +21°...+22°.

Среднее месячное количество осадков составляет 22-62 мм, на Закарпатье и в Карпатах до 65-84 мм, на высокогорье 102-107 мм.