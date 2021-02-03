Завтра в Киеве пройдет дождь, температура повысится до +5°
Днем ожидается облачная погода.
В четверг, 4 февраля, в Киеве температура днем потеплеет до +5°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Завтра всю Украину накроют ливни, а ночью ударит мороз (карта)
Согласно прогнозу, ночью похолодает до -9°, а днем столбики термометров покажут +5°.
Весь день будет наблюдаться облачность, ожидается небольшой дождь.
Скорость ветра днем составит 3,6 м/с.
Атмосферное давление 740 мм ртутного столба.
Народные приметы 4 февраля
4 февраля - Тимофей-полузимник. Про этот день говорили, что уже прошла половина зимы. Именно 4 февраля наступают февральские морозы, в народе - тимофеевские морозы.
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Влажность:70 %
Давление:743 мм
Ветер: 7.7 м/с
Вероятность осадков:13 %
Восход:07:14
Закат17:33
Видимость:16 км
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