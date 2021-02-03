Завтра в Киеве пройдет дождь, температура повысится до +5°

17:00, 3 февраля 2021
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Днем ожидается облачная погода.

В Киеве ожидается небольшой дождь / Фото REUTERS
В Киеве ожидается небольшой дождь / Фото REUTERS

В четверг, 4 февраля, в Киеве температура днем потеплеет до +5°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Завтра всю Украину накроют ливни, а ночью ударит мороз (карта)

Согласно прогнозу, ночью похолодает до -9°, а днем столбики термометров покажут +5°.

Весь день будет наблюдаться облачность, ожидается небольшой дождь.

Скорость ветра днем составит 3,6 м/с.

Атмосферное давление 740 мм ртутного столба.

Народные приметы 4 февраля

4 февраля - Тимофей-полузимник. Про этот день говорили, что уже прошла половина зимы. Именно 4 февраля наступают февральские морозы, в народе - тимофеевские морозы.

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Автор: Елена Пилипчак

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