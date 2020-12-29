Завтра в Киеве будет пасмурно с температурой до +7°
Осадков не ожидается.
В среду, 30 декабря, в Киеве ожидается пасмурная погода. Столбики термометров повысятся до +7°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Весна накануне Нового года: завтра в Украине выглянет солнце и потеплеет до +15° (карта)
Согласно прогнозу, ночью температура составит +6°, а днем поднимется максимум до +7°. Без осадков.
Ветер юго-восточного направления со скоростью до 2,7 м/с.
Атмосферное давление - 746 мм рт. ст.
Народный прогноз на 30 декабря
30 декабря — Данила. Если появится иней — Рождество будет теплым. Каков Даниил — таков и май.
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Погода в Украине
- Винница+7°... 0°
- Днепр+6°... +2°
- Донецк+2°... -5°
- Житомир+7°... -1°
- Запорожье+7°... +2°
- Ивано-Франковск+11°... 0°
- Киев+4°... -1°
- Кропивницкий+9°... +6°
- Луганск0°... -3°
- Луцк+9°... +2°
- Львов+9°... +4°
- Николаев+11°... +7°
- Одесса+11°... +5°
- Полтава+3°... +2°
- Ровно+9°... +1°
- Симферополь+15°... +8°
- Сумы+2°... +1°
- Тернополь+9°... +1°
- Харьков+1°... -2°
- Херсон+12°... +7°
- Хмельницкий+7°... 0°
- Черкассы+7°... +4°
- Чернигов+3°... +1°
- Черновцы+13°... 0°
+6°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+3 °
Мин./макс. температура:-3° / +5°
Влажность:52 %
Давление:760 мм
Ветер: 5.9 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:07:28
Закат16:56
Видимость:16 км
Фаза луны:
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