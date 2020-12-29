Завтра в Киеве будет пасмурно с температурой до +7°

Осадков не ожидается.

Завтра в Киеве будет облачная погода / фото REUTERS

В среду, 30 декабря, в Киеве ожидается пасмурная погода. Столбики термометров повысятся до +7°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура составит +6°, а днем поднимется максимум до +7°. Без осадков.

Ветер юго-восточного направления со скоростью до 2,7 м/с.

Атмосферное давление - 746 мм рт. ст.

Народный прогноз на 30 декабря

30 декабря — Данила. Если появится иней — Рождество будет теплым. Каков Даниил — таков и май.

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