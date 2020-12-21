Сегодня юго-западный ветер принесет в Киев дожди

Киевлян ждет облачная погода.

Сегодня в столице возможен дождь / Фото ua.depositphotos.com

В понедельник, 21 декабря, в Киеве ожидается облачная погода. Столбики термометров поднимутся до +2°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура составит -4°, а днем - поднимется максимум до +2°. Возможен небольшой дождь.

Ветер юго-западного направления со скоростью до 1 м/с.

Атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Народный прогноз на 21 декабря

21 декабря — день Потапия и Анфисы-умелицы. Сегодня синички подскажут погоду. Если синицы начинают с утра пищать — ночью будет мороз, а если прячутся под крышу — к метели. В старину каждая девушка к свадьбе должна была иметь приданое, собственноручно сшитое и украшенное вышивкой. Вот и начинали на Анфисы-умелицы “за шитье на грядущее житье”.

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