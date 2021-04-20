Завтра в Киеве чуть больше потеплеет / Фото УНИАН, Александр Синица
В среду, 21 апреля в столице ожидается небольшая облачность, вечером возможен дождь.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +13°, а ночью - опустятся до +5°.
Практически весь день будет облачно с прояснениями, около 18:00 возможен небольшой дождь.
Ожидается ветер со скоростью до 2,9 м/с.
Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.
Народные приметы 21 апреля
21 апреля - день Родиона. Если на Родиона теплый вечер и тихая ночь - будет жаркое, сухое лето.
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