Под вечер возможен небольшой дождь.

В среду, 21 апреля в столице ожидается небольшая облачность, вечером возможен дождь.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +13°, а ночью - опустятся до +5°.

Практически весь день будет облачно с прояснениями, около 18:00 возможен небольшой дождь.

Ожидается ветер со скоростью до 2,9 м/с.

Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.

Народные приметы 21 апреля

21 апреля - день Родиона. Если на Родиона теплый вечер и тихая ночь - будет жаркое, сухое лето.

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Автор: Елена Пилипчак