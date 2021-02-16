Завтра в Киеве покажется солнце, температура днем составит -7°
В столице не ожидается осадков.
Согласно прогнозу, ночью температура упадет до -13°, а днем столбики термометров покажут -7°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Завтра в Украину вернутся снегопады и начнется потепление: температура днем повысится до +1° (карта)
Весь день будет облачная погода с прояснениями. Без осадков.
Скорость ветра днем составит 2,4 м/с.
Атмосферное давление 747 мм ртутного столба.
Народные приметы 17 февраля
17 февраля - день Николая Зимнего. Наступают Николаевские морозы.
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+2°
Погода Стерлинг - пасмурно, дождь
Ощущается как:-1 °
Мин./макс. температура:-6° / +9°
Влажность:70 %
Давление:749 мм
Ветер: 7.6 м/с
Вероятность осадков:24 %
Восход:07:00
Закат17:48
Видимость:4.8 км
Фаза луны:
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