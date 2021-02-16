Завтра в Киеве покажется солнце, температура днем составит -7°

17:00, 16 февраля 2021
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В столице не ожидается осадков.

Завтра в Киеве покажется солнце / Фото REUTERS
Завтра в Киеве покажется солнце / Фото REUTERS

Согласно прогнозу, ночью температура упадет до -13°, а днем столбики термометров покажут -7°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Завтра в Украину вернутся снегопады и начнется потепление: температура днем повысится до +1° (карта)

Весь день будет облачная погода с прояснениями. Без осадков.

Скорость ветра днем составит 2,4 м/с.

Атмосферное давление 747 мм ртутного столба.

Народные приметы 17 февраля

17 февраля - день Николая Зимнего. Наступают Николаевские морозы.

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Автор: Елена Пилипчак

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