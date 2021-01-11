Завтра в Киеве будет пасмурно с температурой до +1°

17:00, 11 января 2021
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В столице осадков не ожидается.

Завтра в Киеве будет пасмурно / фото УНИАН
Завтра в Киеве будет пасмурно / фото УНИАН

Во вторник, 12 января, в Киеве ожидается облачная погода. Столбики термометров опустятся до +1°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Теплая зима заканчивается: завтра температура в Украине начнет снижаться (карта)

Согласно прогнозу, ночью температура составит -4°, а днем поднимется максимум до 0°. Без осадков.

Ветер южного направления со скоростью до 1,8 м/с. 

Атмосферное давление - 752 мм рт. ст.

Народный прогноз на 12 января

12 января в народном календаре — Мученицы Онисьи, которую еще называли в народе Порезуха. В этот день резали скот, произнося: «Кабанчика или свинку до Васильева вечерка». В этот была такая примета-поговорка: ко дню Онисьи — холода над землей повисли.

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Автор: Елена Пилипчак

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