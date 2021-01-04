Сегодня в Киеве - пасмурно, температура не поднимется выше +4°

08:30, 4 января 2021
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Дождей не ожидается.

Сегодня в Киеве ожидается облачная погода / Фото УНИАН
Сегодня в Киеве ожидается облачная погода / Фото УНИАН

В понедельник, 4 января, в Киеве ожидается пасмурная погода. Столбики термометров поднимутся до +4°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Сегодня Украину затянет тучами, в двух областях пройдут дожди (карта)

Согласно прогнозу, ночью температура составит -1°, а днем поднимется максимум до +4°. Без осадков.

Ветер юго-восточного направления со скоростью до 3,7 м/с. 

Атмосферное давление - 752 мм рт. ст.

Народный прогноз на 4 января

В народном календаре 4 января - день Анастасии, Дианы, Федоты. А сегодняшний день расскажет о погоде на октябрь. Каков день 4 января - таков и октябрь. В старину люди примечали еще и такие зимние погодные особенности. Зима снежная - лето дождливое. Если зимой сухо и холодно, летом сухо и жарко. Если зимой тепло - летом холодно.

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Автор: Елена Пилипчак

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