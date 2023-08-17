Ночью прогнозируют комфортные освежающие+15...+19 градусов.

Предпоследние выходные лета (19-20 августа) отметятся жарой днем, а ночью и вечером порадуют приятной, почти осенней, прохладой, прогнозирует известный синоптик Наталка Диденко.

"Если день жаркий, то ночью можно открыть окно и чудесный свежий воздух с температурой +15...+19 градусов заполнит спальню. ... Кое-кто даже уже укрывается теплее. День действительно жаркий. И сегодня, и завтра", – пишет Диденко.

Синоптик прогнозирует, что во всех регионах можно ждать "осеннюю" погоду ночью.

Видео дня

"18-го августа температура воздуха ожидается в Украине в пределах +29...+33 градусов. А ночью предполагаются комфортные освежающие +15...+19 (на юге +18...+ 22 градуса). Осень близко. Дождей в большинстве областей страны не видно завтра (антициклон), только на Закарпатье местами немного покрапает и погремит. Ветер восточного и северо-восточного направлений, небольшой или умеренный. В Киеве завтра также погода без особых изменений – сухо, солнечно, жарко, ночью +18, около +30 градусов", – пишет Диденко и добавляет, что такая погода будет держаться на Спаса (19 августа) и в воскресенье, 20 августа.

Погода в Украине - последние прогнозы

По прогнозам синоптиков, до конца текущей недели в городах Украины ожидается сухая и жаркая погода, кое-где пройдут кратковременные дожди и грозы.

Синоптик Игорь Кибальчича прогнозирует, что осадки существенно не повлияют на температуру воздуха.

Вас также могут заинтересовать новости: