Мокрый снег и дождь: синоптик рассказала украинцам о погоде на выходные

Температура не превысит +6°.

В субботу возможен небольшой мокрый снег / Фото ua.depositphotos.com

Завтра, 20 марта, в Украине местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь. А в воскресенье 21 марта облаков станет меньше, солнца больше, существенных осадков не ожидается.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Ветер с северного и северо-западного будет переходить в воскресенье в западный и юго-западный.

Температура воздуха в субботу ожидается в большинстве областей Украины на уровне +2°...+6°, на юге +4°...+8°.

В воскресенье за счет прояснений потеплеет на 2°-4°.

В Киеве в субботу существует вероятность небольших осадков, будет облачно и днем не выше +3°...+4°. В воскресенье температура может немного повыситься.

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