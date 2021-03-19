Мокрый снег и дождь: синоптик рассказала украинцам о погоде на выходные
Температура не превысит +6°.
Завтра, 20 марта, в Украине местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь. А в воскресенье 21 марта облаков станет меньше, солнца больше, существенных осадков не ожидается.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
В субботу половину Украины зальют дожди, а в воскресенье выглянет солнце (карта)
Ветер с северного и северо-западного будет переходить в воскресенье в западный и юго-западный.
Температура воздуха в субботу ожидается в большинстве областей Украины на уровне +2°...+6°, на юге +4°...+8°.
В воскресенье за счет прояснений потеплеет на 2°-4°.
В Киеве в субботу существует вероятность небольших осадков, будет облачно и днем не выше +3°...+4°. В воскресенье температура может немного повыситься.
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