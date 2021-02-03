"Не февральская температура": синоптик дала прогноз на завтра и пообещала дожди с мокрым снегом
Мокрый снег пойдет в северной части Украины, а в Карпатах - снег.
В Украину в четверг снова придет циклон.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Спасатели предупреждают: завтра на Украину налетит сильный ветер
В большинстве областей пройдут дожди. Зона осадков будет двигаться постепенно, в течение суток с запада на восток.
"Температура воздуха ожидается явно не февральская: днем +2°...+7°, на юге и юго-западе +5°...+12°", - утверждает Диденко.
Прохладнее разве что в северных областях, 0°...+4°.
Мокрый снег пойдет в северной части Украины, а в Карпатах - снег.
Завтра порывы юго-западного ветра в большинстве областей Украины будут достигать 15-20 метров в секунду.
В Киеве 4 февраля погода будет сложной. Ожидается дождь, местами с мокрым снегом, и сильный юго-западный ветер.
Дневная температура воздуха в Киеве завтра около +4°.
"С 5 февраля в Украине начнется постепенное снижение температуры воздуха, соответственно, коварнее станет гололедица! Еще раз напоминаю - завтра в Украине циклон с осадками и сильным ветром!"- говорит синоптик.
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