"Не февральская температура": синоптик дала прогноз на завтра и пообещала дожди с мокрым снегом

Мокрый снег пойдет в северной части Украины, а в Карпатах - снег.

Завтра в Украине ожидается дождливая погода / Фото ua.depositphotos.com

В Украину в четверг снова придет циклон.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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В большинстве областей пройдут дожди. Зона осадков будет двигаться постепенно, в течение суток с запада на восток.

"Температура воздуха ожидается явно не февральская: днем +2°...+7°, на юге и юго-западе +5°...+12°", - утверждает Диденко.

Прохладнее разве что в северных областях, 0°...+4°.

Мокрый снег пойдет в северной части Украины, а в Карпатах - снег.

Завтра порывы юго-западного ветра в большинстве областей Украины будут достигать 15-20 метров в секунду.

В Киеве 4 февраля погода будет сложной. Ожидается дождь, местами с мокрым снегом, и сильный юго-западный ветер.

Дневная температура воздуха в Киеве завтра около +4°.

"С 5 февраля в Украине начнется постепенное снижение температуры воздуха, соответственно, коварнее станет гололедица! Еще раз напоминаю - завтра в Украине циклон с осадками и сильным ветром!"- говорит синоптик.

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