Синоптики предупреждают: Украину накроет мокрый снег, на дорогах ожидается гололедица
Украинцев ждет ухудшение погоды.
Сегодня и завтра, 2 декабря и 3 декабря, в Украине ожидается мокрый снег и гололедица.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
В Конотопе выпало 15 сантиметров снега (фото)
"2 декабря в Украине, кроме западных и восточных областей, 3 декабря ночью в большинстве регионов, кроме западной части, днем на Левобережье, небольшой снег и мокрый снег. Кроме юго-восточной части страны, местами гололедица", - говорится в сообщении.
Прогноз погоды на декабрь от народного синоптика
Первая неделя календарной зимы в Украине будет относительно теплой, но уже с 8 декабря придет похолодание - температура воздуха опустится днем до 5 градусов с отметкой "минус", а в ночное время суток - до 9-11 градусов мороза.
По словам народного синоптика Леонида Горбаня, морозы продержатся до середины декабря, с 14 декабря снова потеплеет до 1-6 градусов со знаком "плюс", но оттепель будет недолгой. 18 декабря в Украине похолодает до минус 7 градусов днем и до 10-13 ниже нуля ночью.
21-22 декабря потеплеет, но 26 декабря столбики термометров снова упадут до 7 градусов мороза. Завершение первого месяца зимы будет с "плюсом": 29-31 декабря ожидается около 1-2 градусов выше нуля.
Осадков в декабре будет немало - 6 декабря ожидается снег с дождем, 9 и 11 декабря выпадет снег, а 15 и 17 декабря снова стоит ожидать дождей. Кроме того, снегопады пройдут 18, 19, 27 и 28 декабря, а вот накануне Нового года прогноз неутешительный: 30 декабря украинцев ждут дожди.
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