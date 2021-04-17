В Украину идет циклон.

Погода в Украине в воскресенье, 18 апреля, будет довольно прохладной. На севере и в части западных и центральных областей дождливо. Температура в некоторых регионах поднимется до +15.

Как сообщили в Укргидрометцентре, теплее всего традиционно будет на юге. На Николаевщине, Херсонщине и в оккупированном Крыму прогнозируют +13...+15 градусов. В Одесской области - немного холоднее.

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Север накроют дожди. На Черниговщине похолодает до + 10...+12 градусов. Зато на Житомирщине температура воздуха прогреется аж до +14.

Часть регионов на Западе накроют осадки. Температура будет колебаться от +11 до + 14 градусов. Дождливо в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

На востоке облачная погода будет держаться до самого вечера. Однако осадков ожидать не стоит. Теплее всего будет на Донетчине, там столбики термометров поднимутся до +15.

В то же время в центральных областях также будет достаточно тепло. Днем синоптики прогнозируют там облачную погоду с прояснениями. Однако осадков там также не будет.

В Киеве воскресенье будет влажным и прохладным. Местами будет идти дождь, днем температура будет колебаться в пределах +10...+11 градусов.

Прогноз погоды в Украине от Наталки Диденко

Как рассказала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, в Украину надвигается циклон: будет похолодание и даже заморозки. По ее словам, в средине следующей недели в страну придет холодный циклон.

"20-22 апреля припрется в Украину очередной циклон на наши головы: станет больше осадков, ветра, будет холодновато", - сообщила Диденко.

В воскресенье, 18 апреля, в большинстве областей днем ожидается 10-14 градусов тепла. На севере и северо-востоке будет прохладнее: 7-12 выше нуля. Зато в Карпатах местами температура опустится ниже нуля.

В столице столбики термометров покажут около +11. Завтра в столице будет влажно и прохладно.

Синоптик предупреждает о заморозках этой ночью.

"Однако циклон с дождями "прикроют" от заморозков Черниговщину, Полтавщину, Сумщину, Киевщину, вероятно, Житомирщину и Ривненщину. На остальной территории Украины 18 апреля будет без осадков", - сообщила Диденко.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород - +12...+14

Львов - +12...+14

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь - +11...+13

Черновцы - +12...+14

Хмельницкий - +11...+13

Луцк - +12...+14

Ривне - + 11...+13

Житомир - +12...+14

Винница - + 12...+14

Одесса - + 12...+14

Николаев - +13...+15

Херсон - + 13...+15

Симферополь - + 13...+15

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы - +11...+13

Чернигов - +10...+12

Сумы - + 11...+13

Полтава - +12...+14

Днепр - + 12...+14

Запорожье - + 12...+14

Донецк - + 12...+14

Луганск - + 12...+14

Харьков - +12...+14

Киев - + 11...+13

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Автор: Виктория Гордиенко