Завтра дожди и грозы отступают, на всей территории Украины будет солнечно (карта)
В Киеве температура воздуха будет в пределах +24 ... + 26 градусов, осадков также не ожидается.
Погода в Украине в воскресенье, 16 августа, будет солнечной и жаркой. Местами солнце будет прятаться за облаками, но серьезных осадков не ожидается.
В Украину идет похолодание: появился прогноз погоды на ближайшие дни
В воскресенье увеличится облачность в Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На западе Украины синоптики прогнозируют солнечную и жаркую погоду. Столбики термометров там покажут + 25 ... + 27 градусов. Только в Ужгороде возможны дожди и грозы. На востоке страны будет немного прохладнее, осадков не прогнозируют. Температура в восточных регионах будет в пределах +22 ... + 24 градуса.
В южных регионах термометры покажут +25 ... + 27 градусов, солнце иногда прятаться за облаками. Почти идентичная погода будет на севере Украины. Воздух там прогреется до +24 ... + 26 градусов.
В Киеве температура воздуха будет в пределах +24 ... + 26 градусов, осадков также не ожидается.
Температура воздуха в городах Украины в воскресенье, 16 августа
- Ужгород - + 25 ... + 27
- Львов - + 25 ... + 27
- Ивано-Франковск - + 25 ... + 27
- Тернополь - +24 ... + 26
- Черновцы - +24 ... + 26
- Хмельницкий - +24 ... + 26
- Луцк - + 25 ... + 27
- Ривне - + 25 ... + 27
- Житомир - + 25 ... + 27
- Винница - + 25 ... + 27
- Одесса - +24 ... + 26
- Николаев - + 26 ... + 28
- Херсон - + 26 ... + 28
- Симферополь - + 25 ... + 27
- Кропивницкий - + 25 ... + 27
- Черкассы - + 25 ... + 27
- Чернигов - +24 ... + 26
- Сумы - + 23 ... + 25
- Полтава - + 23 ... + 25
- Днепр - +24 ... + 26
- Запорожье - + 25 ... + 27
- Донецк - + 23 ... + 25
- Луганск - + 22 ... + 24
- Харьков - + 22 ... + 24
- Киев - + 24 ... + 26
Прогноз погоды в Украине
- На выходных в Украине будет сохраняться прохладная погода, дожди возможны лишь в Карпатах.
- Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня рассказала, что в ближайшее время в большинстве регионов Украины будет сохраняться прохладная и сухая погода. Потепление ожидается на следующей неделе.
- Стало известно, когда в Украину вернется 30-градусная жара
- Винница+24°... +12°
- Днепр+25°... +10°
- Донецк+23°... +7°
- Житомир+23°... +9°
- Запорожье+24°... +10°
- Ивано-Франковск+26°... +13°
- Киев+24°... +11°
- Кропивницкий+24°... +9°
- Луганск+24°... +10°
- Луцк+24°... +11°
- Львов+26°... +12°
- Николаев+26°... +12°
- Одесса+25°... +16°
- Полтава+22°... +10°
- Ровно+23°... +9°
- Симферополь+24°... +13°
- Сумы+21°... +9°
- Тернополь+24°... +12°
- Харьков+21°... +10°
- Херсон+27°... +12°
- Хмельницкий+24°... +13°
- Черкассы+23°... +12°
- Чернигов+22°... +9°
- Черновцы+27°... +16°