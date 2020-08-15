Завтра дожди и грозы отступают, на всей территории Украины будет солнечно (карта)

В Киеве температура воздуха будет в пределах +24 ... + 26 градусов, осадков также не ожидается.

Прогноз погоды 16 августа / иллюстрация / REUTERS

Погода в Украине в воскресенье, 16 августа, будет солнечной и жаркой. Местами солнце будет прятаться за облаками, но серьезных осадков не ожидается.

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В воскресенье увеличится облачность в Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе Украины синоптики прогнозируют солнечную и жаркую погоду. Столбики термометров там покажут + 25 ... + 27 градусов. Только в Ужгороде возможны дожди и грозы. На востоке страны будет немного прохладнее, осадков не прогнозируют. Температура в восточных регионах будет в пределах +22 ... + 24 градуса.

В южных регионах термометры покажут +25 ... + 27 градусов, солнце иногда прятаться за облаками. Почти идентичная погода будет на севере Украины. Воздух там прогреется до +24 ... + 26 градусов.

В Киеве температура воздуха будет в пределах +24 ... + 26 градусов, осадков также не ожидается.

Температура воздуха в городах Украины в воскресенье, 16 августа

Ужгород - + 25 ... + 27

Львов - + 25 ... + 27

Ивано-Франковск - + 25 ... + 27

Тернополь - +24 ... + 26

Черновцы - +24 ... + 26

Хмельницкий - +24 ... + 26

Луцк - + 25 ... + 27

Ривне - + 25 ... + 27

Житомир - + 25 ... + 27

Винница - + 25 ... + 27

Одесса - +24 ... + 26

Николаев - + 26 ... + 28

Херсон - + 26 ... + 28

Симферополь - + 25 ... + 27

Кропивницкий - + 25 ... + 27

Черкассы - + 25 ... + 27

Чернигов - +24 ... + 26

Сумы - + 23 ... + 25

Полтава - + 23 ... + 25

Днепр - +24 ... + 26

Запорожье - + 25 ... + 27

Донецк - + 23 ... + 25

Луганск - + 22 ... + 24

Харьков - + 22 ... + 24

Киев - + 24 ... + 26

Прогноз погоды в Украине

Прогноз погоды в Украине