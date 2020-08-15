Завтра дожди и грозы отступают, на всей территории Украины будет солнечно (карта)

18:03, 15 августа 2020
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В Киеве температура воздуха будет в пределах +24 ... + 26 градусов, осадков также не ожидается.

Прогноз погоды 16 августа / иллюстрация / REUTERS
Прогноз погоды 16 августа / иллюстрация / REUTERS

Погода в Украине в воскресенье, 16 августа, будет солнечной и жаркой. Местами солнце будет прятаться за облаками, но серьезных осадков не ожидается.

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В воскресенье увеличится облачность в Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе Украины синоптики прогнозируют солнечную и жаркую погоду. Столбики термометров там покажут + 25 ... + 27 градусов. Только в Ужгороде возможны дожди и грозы. На востоке страны будет немного прохладнее, осадков не прогнозируют. Температура в восточных регионах будет в пределах +22 ... + 24 градуса.

В южных регионах термометры покажут +25 ... + 27 градусов, солнце иногда прятаться за облаками. Почти идентичная погода будет на севере Украины. Воздух там прогреется до +24 ... + 26 градусов.

В Киеве температура воздуха будет в пределах +24 ... + 26 градусов, осадков также не ожидается.

Температура воздуха в городах Украины в воскресенье, 16 августа

  • Ужгород - + 25 ... + 27
  • Львов - + 25 ... + 27
  • Ивано-Франковск - + 25 ... + 27
  • Тернополь - +24 ... + 26
  • Черновцы - +24 ... + 26
  • Хмельницкий - +24 ... + 26
  • Луцк - + 25 ... + 27
  • Ривне - + 25 ... + 27
  • Житомир - + 25 ... + 27
  • Винница - + 25 ... + 27
  • Одесса - +24 ... + 26
  • Николаев - + 26 ... + 28
  • Херсон - + 26 ... + 28
  • Симферополь - + 25 ... + 27
  • Кропивницкий - + 25 ... + 27
  • Черкассы - + 25 ... + 27
  • Чернигов - +24 ... + 26
  • Сумы - + 23 ... + 25
  • Полтава - + 23 ... + 25
  • Днепр - +24 ... + 26
  • Запорожье - + 25 ... + 27
  • Донецк - + 23 ... + 25
  • Луганск - + 22 ... + 24
  • Харьков - + 22 ... + 24
  • Киев - + 24 ... + 26
Прогноз погоды в Украине
Прогноз погоды в Украине

Прогноз погоды в Украине

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Теги: #прогноз погоды
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