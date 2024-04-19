В ближайшие дни украинцев ждет быстрая смена синоптических процессов.

В выходные, 20 и 21 апреля, в Украине ожидается прохладная погода, местами с заморозками, порывистым ветром и дождями. В то же время в конце недели новый циклон принесет нам обильные дожди и существенное потепление в большинство областей. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог"

По его данным, в Украине за счет быстрой смены синоптических процессов в ближайшие двое суток прогнозируется неустойчивый характер погоды.

На фоне холодного воздуха скандинавского происхождения, в западных, северных, а также местами в центральных и восточных областях ночью и утром 20 апреля возможны заморозки как на поверхности почвы, так и в воздухе.

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"Но уже вечером того же дня, а также в течение 21 апреля на нас будет влиять активный южный циклон с Черного моря, который принесет обильные дожди, местами в сопровождении гроз, шквалистого усиления ветра, а также ощутимое потепление в большинстве областей, кроме западных регионов". - говорит синоптик.

По его словам, резкая смена воздушных масс, а также колебания атмосферного давления и температуры могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Так, по его данным, 21 апреля на западе Украины ночью местами, а днем повсеместно пройдут дожди. В Житомирской и Винницкой областях дожди будут значительными. Днем местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 °С, местами заморозки 0...-3 °С, а днем будет только +6...+11 °С.

На севере Украины в течение суток ожидается дождливая погода, местами значительные осадки и отдельные грозы. Также местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 °С, а днем повысится до +10...+17 °С.

В центральных областях в воскресенье пройдут дожди, местами грозы. Местами порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью +7...+12 °С, а днем потеплеет до +15...+20 °С.

На юге Украины 21 апреля ожидается неустойчивая погода с дождями, грозами и шквалами до 15-20 м/с. Ночью будет +6...+11°С, а днем +11...+16°С.

На востоке Украины местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, а также порывы ветра до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью здесь составит +7...+12 °С, а днем потеплеет до +19...+24 °С.

На сегодня, 19 апреля, в шести областях Украины объявили штормовое предупреждение Украины. Речь идет о Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Здесь, по данным синоптиков, до конца суток ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

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