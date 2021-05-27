В пятницу, 28-го мая, в Украине ожидаются дожди и грозы. Теплее всего будет на востоке страны, здесь столбики термометров поднимутся до отметки +29°. Немного холоднее будет на западе - до +20°.
Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Завтра в Украине периодические дожди, +20...+24, на Западе +15...+ 20 градусов, на Левобережье +23...+ 27, на востоке до +29 градусов", - рассказала синоптик.
По ее словам, в ближайшие выходные ожидается постепенное снижение температуры. "В течение выходных - постепенное похолодание повсюду", - добавила она.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- Австралией пронеслись пыльные бури (фото, видео)
- Непогода на Закарпатье: одно из сел засыпало градом (фото)
- Синоптик спрогнозировала ливни, грозы и новое похолодание в Украине
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram