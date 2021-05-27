28 мая периодические дожди ожидаются по всей территории Украины, а на выходных столбики термометров начнут снижаться.

В пятницу, 28-го мая, в Украине ожидаются дожди и грозы. Теплее всего будет на востоке страны, здесь столбики термометров поднимутся до отметки +29°. Немного холоднее будет на западе - до +20°.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Завтра в Украине периодические дожди, +20...+24, на Западе +15...+ 20 градусов, на Левобережье +23...+ 27, на востоке до +29 градусов", - рассказала синоптик.

По ее словам, в ближайшие выходные ожидается постепенное снижение температуры. "В течение выходных - постепенное похолодание повсюду", - добавила она.

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Автор: Екатерина Лиманская