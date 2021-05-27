Ухудшение погодных условий прогнозируют в северных, центральных, а также в Хмельницкой и Черновицкой областях.

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий сегодня в Украине.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцетр.

«По данным Укргидрометцентра, 27 мая в северных, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях грозы»,- говорится в сообщении.

Также гроза ожидается днем ​​в Киеве и Киевской области.

Читайте такжеСиноптик спрогнозировала ливни, грозы и новое похолодание в Украине

Ухудшение погоды в Украине: что известно

По данным Погода УНИАН 27 мая север и центр Украины накроют ливни и грозы. При этом в страну придет летнее тепло: температура на юге и востоке достигнет отметки в +28°. Температурный минимум составит +22° на Житомирщине.

Несмотря на это, синоптики прогнозируют, что в четверг, 27 мая, в Украине будет самый теплый день недели, а на выходных немного похолодает.

В Киеве сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен дождь.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Тамара Отовская