В пятницу, 29 октября, в Киеве ожидается теплая погода и небольшая облачность.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров опустятся до +4°, а днем потеплеет до +15°. Без осадков.
В первой половине дня ожидается южный ветер, а с обеда он изменит свое направление на юго-восточное. Скорость ветра составит 1,1 - 2,4 м/с.
Атмосферное давление - слегка пониженное, 755-757 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 29 октября
Во Львове в пятницу будет ясно и безоблачно. Ночью +4°, днем +16°.
В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +17°.
В Ривне в пятницу ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +6°, днем +17°.
В Тернополе 29 октября ночью будет +5°, днем +16°, ясно и безоблачно.
В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +5°, днем +17°.
В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +1°, днем +18°.
В Ужгороде столбики термометров покажут +4°...+18°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +16°.
В Виннице завтра будет +4°...+16°, небольшая облачность.
В Житомире в пятницу будет ночью +5°, днем +16°, небольшая облачность.
В Черкассах будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +13°.
В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +15°, небольшая облачность.
В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +1°...+14°.
В Одессе 29 октября - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +15°.
В Херсоне в пятницу ночью +4°, днем +17°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +16°.
В Запорожье температура ночью +3°, днем +14°, облачно с прояснениями.
В Сумах температура воздуха составит 0°...+13°, практически безоблачно.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +14°.
В Днепре температура ночью будет +2°, днем +15°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +3°...+13°.
В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью -2°, днем +14°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +14°.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: