29 октября в Киеве ожидается до +15°, без осадков.

В пятницу, 29 октября, в Киеве ожидается теплая погода и небольшая облачность.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров опустятся до +4°, а днем потеплеет до +15°. Без осадков.

В первой половине дня ожидается южный ветер, а с обеда он изменит свое направление на юго-восточное. Скорость ветра составит 1,1 - 2,4 м/с.

Атмосферное давление - слегка пониженное, 755-757 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в пятницу будет ясно и безоблачно. Ночью +4°, днем +16°.

В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +17°.

В Ривне в пятницу ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +6°, днем +17°.

В Тернополе 29 октября ночью будет +5°, днем +16°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +5°, днем +17°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +1°, днем +18°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +4°...+18°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +16°.

В Виннице завтра будет +4°...+16°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +5°, днем +16°, небольшая облачность.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +13°.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +15°, небольшая облачность.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +1°...+14°.

В Одессе 29 октября - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +15°.

В Херсоне в пятницу ночью +4°, днем +17°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +16°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Сумах температура воздуха составит 0°...+13°, практически безоблачно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +14°.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +15°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +3°...+13°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью -2°, днем +14°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +14°.

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Автор: Екатерина Лиманская