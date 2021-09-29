30 сентября в Киеве ожидается практически безоблачная погода. Без осадков.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью похолодает до +3°, а днем воздух прогреется до +14°.
В течение дня ожидается восточный и юго-восточный ветер, скорость которого составит 1,5 - 2,7 м/с.
Атмосферное давление будет в пределах нормы: 758-760 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 30 сентября
Во Львове в четверг будет облачная погода с прояснениями. Ночью +8°, днем +15°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +7°, днем +17°.
В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +17°.
В Тернополе 30 сентября ночью будет +5°, днем +16°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +15°.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +18°.
В Ужгороде столбики термометров покажут +10°...+15°, пасмурно, небольшой дождь.
В Черновцах в четверг - практически безоблачно, ночью +4°, днем +17°.
В Виннице завтра будет +3°...+14°, небольшая облачность.
В Житомире в четверг будет ночью +4°, днем +14°, небольшая облачность.
В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.
В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +14°, небольшая облачность.
В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +4°...+14°.
В Одессе 30 сентября - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +16°.
В Херсоне в четверг ночью +5°, днем +16°, ясно и безоблачно.
В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +5°, днем +16°.
В Запорожье температура ночью +4°, днем +15°, ясно и безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха составит +4°...+14°, ясно и безоблачно.
В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +4°, днем +14°.
В Днепре температура ночью будет +4°, днем +15°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +8°...+12°.
В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +3°, днем +14°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +5°, днем +14°.
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