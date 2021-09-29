Завтра в столице будет до +14°, без осадков.

30 сентября в Киеве ожидается практически безоблачная погода. Без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью похолодает до +3°, а днем воздух прогреется до +14°.

В течение дня ожидается восточный и юго-восточный ветер, скорость которого составит 1,5 - 2,7 м/с.

Атмосферное давление будет в пределах нормы: 758-760 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в четверг будет облачная погода с прояснениями. Ночью +8°, днем +15°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +7°, днем +17°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +17°.

В Тернополе 30 сентября ночью будет +5°, днем +16°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +15°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +18°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +10°...+15°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в четверг - практически безоблачно, ночью +4°, днем +17°.

В Виннице завтра будет +3°...+14°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +4°, днем +14°, небольшая облачность.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +14°, небольшая облачность.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +4°...+14°.

В Одессе 30 сентября - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +16°.

В Херсоне в четверг ночью +5°, днем +16°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +5°, днем +16°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +15°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +4°...+14°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +4°, днем +14°.

В Днепре температура ночью будет +4°, днем +15°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +8°...+12°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +3°, днем +14°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +5°, днем +14°.

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Автор: Екатерина Лиманская