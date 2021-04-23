В отдельных регионах осадки ожидаются все выходные.

В ближайшую субботу, 24 апреля, дожди в Украине продолжатся в центре и на севере страны, в том числе на Полтавщине и Харьковщине. Во всех регионах, кроме юга, где ожидается +15°, похолодает до +9°. В воскресенье дожди переместятся к западным регионам и останутся на Черниговщине и Сумщине.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ожидается облачная погода с прояснениями, возможен ливень, температура воздуха ночью +1°, днем +9°. В воскресенье температура не изменится, дожди отступят.

Во Львове в субботу ночью +1°, днем +9°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью -2°, днем +8°, ливень.

В Луцке в субботу ночью +1°, днем +9°, облачно с прояснениями, ливень. В воскресенье - переменная облачность, ночью -1°, днем +8°.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха +1°...+9°. В воскресенье погода не изменится, но температура ночью составит +2°, днем +10°.

В субботу в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями, температура ночью +6°, днем +15°. В воскресенье будет облачно, +7°...+12°.

В Харькове в субботу - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью 0°, днем +13°. В воскресенье - без дождей, 0°...+12°.

В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +12°. В воскресенье погода практически не изменится, температура составит +4°...+12°.

В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, +3°...+14°. В воскресенье - облачно: +1°...+10°.

Жителям Мариуполя в субботу обещают облачную с прояснениями погоду, температура ночью +2°, днем +15°. В воскресенье - погода без особых перемен. Ночью ожидается +3°, днем +11°.

В Краматорске в субботу будет практически безоблачно, температура ночью -1°, днем +14°. В воскресенье - облачно с прояснениями: ночью +4°, днем +13°.

В Северодонецке завтра практически безоблачно, температура ночью 0°, днем +14°. В воскресенье ночью +3°, днем +13°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачная с прояснениями погода, температура до +6°. В воскресенье - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +6°.

В Моршине на Львовщине в субботу будет пасмурно, небольшой дождь, ночью 0°, днем +11°. В воскресенье - практически без перемен, ночью 0°, днем до +9°.

В Трускавце в субботу будет пасмурно, температура до +10°. В воскресенье - пасмурно, ливень: температура днем повысится до +8°, а ночью упадет до -1°.

В Сваляве завтра пасмурно, +9°. В воскресенье - так же пасмурно, небольшой дождь температура воздуха -2°...+10°.

В Затоке в субботу - пасмурно, ночью +6°, днем +15°. В воскресенье - облачно с прояснениями. Температура до +13°.

В Бердянске в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +15°, в воскресенье погода практически не изменится, днем похолодает до +11°, а ночью температура составит +3°.

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Автор: Елена Пилипчак