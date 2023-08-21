Из-за непогоды в Киеве подтоплен ряд дорог.

Погода Киев 21 августа "взбудоражила" - прошел сильный дождь, в результате которого ряд улиц были подтоплены.

В частности, в понедельник, 21 августа под водой оказались дороги в Подольском на ул. Кирилловской и в Шевченковском районе на площади Победы (теперь называется Галицкая площадь). Недалеко от торгового центра "Украина" появился "гейзер". Предположительно, возле ТЦ прорвало трубу, пишет "РБК-Украина".

Кроме того, улицы были затоплены на Лукьяновке. Из-за непогоды возникли проблемы с движением транспорта - задерживались ряд трамваев и троллейбусов.

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Ранее УНИАН писал, что новая неделя в столице Украины стартует с жаркой погоды - днем ожидалось около +30°. В Киеве прогнозировалась небольшая облачность, но дождь не ожидался.

Стоит отметить, что после мощных дождей Киев уже не раз подтапливало. Напомним, 25 июня часть города накрыл сильный ливень, и в некоторых районах автомобили "плавали".

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