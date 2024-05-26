В Киеве завтра днем максимальная температура воздуха может составлять +26 градусов, поделилась эксперт.

Погода в Украине завтра, 27 мая, может быть неблагоприятная на юге и на западе - местами возможны дожди, а кое-где - с грозами.

На востоке, на севере и в центральной части нашего государства существенные осадки не ожидаются, поделилась прогнозом синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. "Самым интересным завтра является тот факт, точнее, прогностическая деталь - что самая низкая температура предполагается в южной части и на юго-востоке Украины, +19+23 градуса", - отметила эксперт.

По прогнозу синоптика, на остальной территории нашего государства температура воздуха может составлять от +23 до +28. Погода в Киеве завтра спрогнозирована теплая, днем ожидается до +26. Серьезные осадки в столице украинского государства, согласно прогнозу Диденко, вряд ли будут.

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Напомним, в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского сообщили, что 20 мая в Киеве "стартовало" метеорологическое лето. По сведениям экспертов, в городе летняя погода установилась на неделю позже, чем это фиксировалось на протяжении многих прошлых лет.

Позже Украинский гидрометцентр спрогнозировал, какая погода в июне 2024 ожидается в нашей стране. Синоптики отмечали, что средняя месячная температура воздуха на большей части нашей территории ожидается от +19 до +23 градусов.

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