В Украине на субботу, 15 марта, объявили повышенный уровень опасности из-за осадков. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.
"15 марта в западных областях значительный дождь и мокрый снег", - прогнозируют синоптики.
Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.
Погода в Украине ухудшается - что говорят синоптики
В ближайшие дни в Украине ожидается существенное ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Синоптики прогнозируют, что 15-16 марта из-за влияния активных атмосферных фронтов будут выпадать осадки в виде дождя, который в западных и северных регионах будет переходить в снег.
По прогнозам, во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях возможно временное накопление снега высотой 3-10 см. Кроме этого, в отдельных районах будет наблюдаться налипание мокрого снега, гололед, а на дорогах образуется гололедица.
По данным Укргидрометцентра, 17-19 марта в Украину придет холодный арктический воздух, что приведет к снижению температуры: ночью ожидается от -1° до -8°, а днем - от 0° до +6°.