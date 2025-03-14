Усложнение погоды ожидается в восьми областях.

В Украине на субботу, 15 марта, объявили повышенный уровень опасности из-за осадков. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"15 марта в западных областях значительный дождь и мокрый снег", - прогнозируют синоптики.

Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода в Украине ухудшается - что говорят синоптики

В ближайшие дни в Украине ожидается существенное ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют, что 15-16 марта из-за влияния активных атмосферных фронтов будут выпадать осадки в виде дождя, который в западных и северных регионах будет переходить в снег.

По прогнозам, во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях возможно временное накопление снега высотой 3-10 см. Кроме этого, в отдельных районах будет наблюдаться налипание мокрого снега, гололед, а на дорогах образуется гололедица.

По данным Укргидрометцентра, 17-19 марта в Украину придет холодный арктический воздух, что приведет к снижению температуры: ночью ожидается от -1° до -8°, а днем - от 0° до +6°.

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