Повышенный уровень опасности объявлен и по территории Львовской области.

На Львовщине объявлен повышенный уровень опасности из-за сильных заморозков. Предупреждение о стихийных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову: 15-16 мая ночью и утром сильный заморозок 0... -2°", - говорится в предупреждении.

Также, по данным синоптиков, сильные заморозки до 0...-3° ночью и утром ожидаются по территории Львовской области. Из-за этого объявлен II уровень опасности, оранжевый.

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Погода во Львове и Львовской области - прогноз

Сегодня, 15 мая, погоду на Львовщине будет определять поле повышенного атмосферного давления.

По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 9-14 м/с, порывистый. Температура днем по области составит +15°...+20°, во Львове столбики термометров покажут +18°...+20°.

В целом, по данным синоптиков, на этой неделе ожидается приятная, преимущественно без осадков погода. Ночные температуры будут в пределах +1°...+7°, в отдельные ночи есть вероятность заморозков на поверхности почвы и в воздухе (преимущественно по югу Львовщины). Днем прогнозируется +15°...+21°. В дальнейшем прогнозируется рост температур.

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