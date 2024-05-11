Повышенный уровень опасности объявлен и по территории Львовской области.

Во Львове и Львовской области объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову: 12-14 мая ночью на поверхности почвы заморозки 0... -2º", - говорится в сообщении.

Также, по данным синоптиков, три ночи подряд заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0...-3º местами ожидаются и по территории Львовской области. Объявлен І уровень опасности.

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Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 11 мая

11 мая погоду на Львовщине будет определять юго-восточная периферия антициклона над Балтийским морем.

По области, по данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, утром и днем по югу территории пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с. Воздух днем прогреется до +14...+19°.

Во Львове также ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем +16°...+18°.

Атмосферный тик существенно, по прогнозу, не изменится, а относительная влажность воздуха уменьшится.

В целом, по данным синоптиков, на выходных ожидается погода преимущественно без осадков, лишь по югу территории в субботу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер будет от слабого до умеренного. В температурном режиме особых изменений не будет наблюдаться.

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