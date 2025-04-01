По области также объявлен повышенный уровень опасности.

На вторник, 1 апреля, на Львовщине объявлен повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. По территории Львовской области и по городу Львову утром 1 апреля туман", - прогнозируют синоптики.

По их данным, видимость составит всего 200-500 метров.

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Из-за тумана объявлен І уровень опасности, желтый.

По данным синоптиков, 1 апреля погоду на Львовщине будет определять тыловая часть циклона над Слобожанщиной и влияние высотной котловины.

По Львовской области будет облачно. Временами будет идти небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер северный, 5 - 10 м/с. Температура днем повысится до +9°...+14°. Во Львове столбики термометров покажут +10°...+12°.

Текущая рабочая неделя началась прохладной и дождливой погодой.

На Львовщине будет дождливо - прогнозируется дождь от небольшого до умеренного. Температура ночью +2°...+7°, днем будет колебаться между +9°...+14° и +12°...+17°.

"Такая ситуация сохранится в течение большей части недели и только ближе к выходным немного распогодится - на 1-2 дня", - прогнозируют синоптики.

Однако, по их данным, уже на выходных ситуация снова кардинально изменится.

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