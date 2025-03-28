Предупреждение объявлено и для Львовской области.

Во Львове на 28 марта объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Львовской области.

"По городу Львову до утра 28 марта сохранится туман видимостью 200-500 метров", - говорится в прогнозе.

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По территории области туман будет наблюдаться местами. Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

По Львовской области 28 марта ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Утром слабый туман. Ветер ночью северо-восточный, 3 - 8 м/с, днем он изменит направление на юго-восточный и усилится до 9 - 14 м/с. Температура днем по области +12°...+17°, а в самом Львове столбики термометров покажут +14°...+16°.

В целом, по данным синоптиков, погодные условия во Львове и области в течение недели будут с неустойчивым характером с чередованием осадков в виде дождя и без существенных осадков. Температура воздуха будет оставаться плюсовой как днем, так и ночью.

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