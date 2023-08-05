Изменение погоды во Львове и области ожидается 6 августа.

Во Львове и Львовской области 6 августа резко испортится погода: ожидаются сильные порывы ветра, мощные дожди и грозы. Об этом говорится в сообщении Львовского Гидрометцентра.

"По городу Львову: 6 августа гроза, порывы ветра (юго-восточный с переходом на западный) 15-20 м/с. Днем значительный дождь, сильный шквал 25-27 м/с, град", - предупредили синоптики.

Во Львовской области также прогнозируются грозы и порывы ветра со скоростью 15-20 м/с. Днем пройдут значительные дожди, по югу области осадки будут сильными. В отдельных районах ожидаются сильные шквалы до 25-28 м / с и град.

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Из-за непогоды во Львове и области объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Справка УНИАН. II уровень опасности - погодные условия опасны. Они несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.

Погода на западе Украины 6 августа - прогноз

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в воскресенье на западе Украины ожидается неустойчивая погода. Ночью не предвидится существенных осадков, но в течение ожидается прохождение грозовых дождей, сильных ливней и града, которые будут сопровождаться шквалами. Температура воздуха ночью будет колебаться от +17 до +22 °C, а днем поднимется от +29 до + 34 °C. В Карпатах и на Закарпатье будет немного свежее, температура ночью составит +20...+25 °C.

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