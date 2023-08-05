Уже с понедельника погода в Украине начнет меняться.

В ближайшие дни в Украине будет преобладать антициклональный характер погоды. Кратковременные дожди будут только на западе страны, зато в большинстве областей ожидается сухая и жаркая погода. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Основное, что надо запомнить - будет довольно жарко", - говорят синоптики.

По их данным, в ближайшие трое суток в западных областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура в выходные ночью составит 15-21°, днем воздух будет прогреваться до 26-32°.

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На остальной территории ожидается сухая и жаркая погода с температурой ночью 18-24°, днем 31-36°. 6-7 августа в южных, восточных и в большинстве центральных областей местами раскалит до 37-39°.

Ветер в Украине будет юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с.

По данным Укргидрометцентра, такая жара будет держаться недолго. Уже с понедельника в ряде областей станет немного прохладнее.

На Западе снижение температуры будет ощутимым - ночью уже будет 13-18°, а днем столбики термометров покажут комфортные 20-25°. Также определенное ослабление жары ожидается на севере и в Винницкой области - до 24-29° и кое-где здесь пройдут кратковременные дожди с грозами.

Погода сегодня - прогноз на 5 августа

По данным Погода УНИАН, сегодня на западе Украины будет +30°...+33°, в северных областях +31°...+33°. На востоке температура будет подниматься до +31°...+36°, в центральной части будет от +31° до +35°, а на юге столбики термометров подскочат до +30°...+37°.

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