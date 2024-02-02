Повышенный уровень опасносни объявлен и по территории Львовской области.

Во Львове и Львовской области на сегодня, 2 февраля, объявлен повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский Гидрометцентр.

"Львов и Львовская область. 02 февраля на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый. Водителей и пешеходов призывают быть бдительными на дорогах.

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Погода во Львове и области - прогноз на 2 февраля

По данным синоптиков, сегодня во Львовской области будет облачно с прояснениями. Порой пройдет небольшой мокрый снег, днем с дождем. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на западный, 9-14 м/с. Температура днем от 1° мороза до 4° тепла.

В самом Львове также будет облачно с прояснениями. Порой пройдет небольшой мокрый снег, днем с дождем. На дорогах ожидается гололедица. Ветер северо-западный с переходом на западный, 9-14 м/с. Температура в течение дня +1°...+3°.

По данным Укргидрометцентра, 2 февраля в Украине будет облачно с прояснениями.

Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, на высокогорье Карпат 1-6° мороза (днем на юге страны 1-6° тепла).

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