В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге температура до +23° (видеопрогноз)
Дожди ожидаются на юге и востоке Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 20 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +23°.
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Погода в Украине. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +6°, днем до +21°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +10°, днем до +23°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +3°, днем до +19°.
В северных областях переменная облачность. Температура ночью до +3°, днем до +17°. В центре без осадков, температура ночью до +3°, днем до +20°.
Согласно народному прогнозу, 20 мая - Купальница. Крестьянский народ купал лошадей в реках. Помимо этого люди и сами окатывались холодной водой из водоемов.
Прогноз погоды в Украине на среду, 20 мая
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Погода в Украине
- Винница+21°... +11°
- Днепр+18°... +10°
- Донецк+19°... +10°
- Житомир+20°... +10°
- Запорожье+22°... +12°
- Ивано-Франковск+25°... +12°
- Киев+18°... +10°
- Кропивницкий+20°... +12°
- Луганск+19°... +10°
- Луцк+20°... +8°
- Львов+21°... +8°
- Николаев+24°... +13°
- Одесса+23°... +13°
- Полтава+16°... +10°
- Ровно+21°... +8°
- Симферополь+24°... +12°
- Сумы+15°... +10°
- Тернополь+22°... +11°
- Харьков+15°... +9°
- Херсон+25°... +12°
- Хмельницкий+22°... +11°
- Черкассы+16°... +12°
- Чернигов+16°... +10°
- Черновцы+25°... +12°
Виргиния, США
+17°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+17 °
Влажность:47 %
Давление:754 мм
Ветер: 7.5 м/с
Вероятность осадков:5 %
Восход:05:52
Закат20:19
Видимость:16 км
Фаза луны:
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