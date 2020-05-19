В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге температура до +23° (видеопрогноз)

16:30, 19 мая 2020
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Дожди ожидаются на юге и востоке Украины.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 20 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +23°.

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Погода в Украине. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +6°, днем до +21°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +10°, днем до +23°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +3°, днем до +19°.

В северных областях переменная облачность. Температура ночью до +3°, днем до +17°. В центре без осадков, температура ночью до +3°, днем до +20°.

Согласно народному прогнозу, 20 мая - Купальница. Крестьянский народ купал лошадей в реках. Помимо этого люди и сами окатывались холодной водой из водоемов.

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Теги: #погода#дождь
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