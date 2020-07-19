Синоптики прогнозируют дожди с грозами на западе и юге

На остальной территории ожидается сухая погода.

В понедельник пройдут дожди и грозы / фото УНИАН

В понедельник, 20 июля, в южных и западных областях Украины ожидаются дожди с грозами, на остальной территории страны – сухая погода. Максимальная температура воздуха днем – +32 градуса.

Читайте также Вода отступила: на западе Украины не осталось подтопленных городов и поселковОб этом свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентра.

На западе пройдут дожди с грозами, дневная температура воздуха днем составит 23-26 градусов тепла. На востоке страны без осадков, днем воздух прогреется до +28 градусов.

В центральном регионе также осадков не ожидается, дневная температура воздуха – 24-29 градусов выше нуля. В северных областях синоптики прогнозируют сухую погоду. Здесь столбики термометров покажут 25-28 градусов тепла.

На юге ожидаются дожди с грозами, максимальная температура воздуха днем – +32 градуса.

Ранее УНИАН писал, что в ГСЧС предупредили о повышении уровня воды в реках западных областей.