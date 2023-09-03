Игорь Кибальчич прогнозирует развитие засухи и сохранение наивысшего уровня пожарной опасности в лесах.

В ближайшую неделю, с 4 до 10 сентября, в Украине температурный фон окажется немного выше нормы, а количество осадков будет крайне мало.

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Все это будет способствовать развитию засухи и сохранению наивысшего уровня пожарной опасности в лесах, прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

Погода в Украине 4 сентября

По прогнозу синоптика, в понедельник в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами только в западных, восточных и Киевской областях. Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с, а температура воздуха ночью +13...+18°С, днем +26...+31°С; в западных и северных областях +18…+23 °С.

Погода в Украине 5 сентября

Во вторник, как отметил Кибальчич, в большинстве областей Украины будет без осадков. Только ночью и утром в Приазовье, а также на Севере Левобережья пройдут небольшие дожди, возможны грозы.

"В западных областях ночью и утром возможен туман. Ветер северный, 5-10 м/с, в западной части переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °С, в Крыму до +21 °С. Днем воздух прогреется до +23...+28°С, в Николаевской и Одесской областях +30...+31°С", - говорится в прогнозе.

Погода в Украине 6 сентября

Специалист прогнозирует, что в среду погоду в Украине будет определять малоподвижный антициклон, и осадков не будет. В западных областях ожидается туман ночью и утром. Ветер до 3 - 8 м/с, а температура воздуха ночью +11…+16 °С, днем +23…+28 °С, в восточных и южных областях до +31 °С.

Погода в Украине 7 сентября

В четверг Кибальчич прогнозирует солнечную погоду, с северо-восточным ветром в 5-10 м/с и температурой воздуха ночью +11…+16 °С, днем +23…+28 °С, в южных областях и в Приазовье до +32 °С.

Погода в Украине 8 сентября

В пятницу ожидается малооблачная, сухая и теплая погода, отметил синоптик.

"Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье возможны отдельные порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11…+16 °С, в Карпатах, северных и восточных областях +6…+11 °С. Днем воздух прогреется до +23...+28°С, на крайнем юге и в Крыму местами +30...+31°С", - говорится в прогнозе.

Погода в Украине 9 и 10 сентября

На выходных в Украине осадков не ожидается, погода останется солнечной в большинстве областей, прогнозирует синоптик. Он добавляет, что ветер будет переменным, слабым, а температура воздуха ночью будет +10…+15 °С, днем +24…+29 °С.

Погода 3 сентября - прогноз

Напомним, ранее сообщалось, что 3 сентября в Украине будет теплым, но с дождями. Лишь на западе температура снизится до свежих +19°...+21°. Осадки в виде грозовых дождей сконцентрируются в западных областях, а также затронут отдельные центральные и северные области.

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