Температура по всей стране будет довольно комфортной, без жары.

Первое осеннее воскресенье в Украине будет теплым, но с дождями. Лишь на западе температура снизится до свежих +19°...+21°. Осадки в виде грозовых дождей сконцентрируются в западных областях, а также затронут отдельные центральные и северные области. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня практически повсеместно ожидаются грозы и дожди. Столбики термометров здесь опустятся до +19°...+21°.

На севере Украины будет преобладать небольшая облачность, на Киевщине пройдут дожди. Столбики термометров в течение дня покажут +23°...+24°.

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Жителей восточных областей ждет более теплая погода. Тут столбики термометров покажут +26°...+29°. Без осадков.

В центральной части Украины 3 сентября грозы ожидаются лишь в Винницкой области. На остальной территории сохранится сухая погода. Тепло распределится неравномерно. В Винницкой, Черкасской и полтавской областях ожидается +22°...+24°, а на остальной территории будет +25°...+28°.

На юге Украины также ожидается теплая летняя погода с обилием солнца. Столбики термометров тут покажут +26°...+28°. Без осадков.

Приметы погоды 3 сентября

Если день будет ясным, то можно ждать еще четыре недели хорошей погоды. Если белки делают большой запас орехов - зима будет суровой. Если пчелы оставили соты открытыми - зима будет теплая.

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