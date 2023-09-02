Продлится оно, по словам синоптика Натальи Диденко, ориентировочно до 11 сентября.

В Украине наступило первое бабье лето. Об этом рассказала известный синоптик Наталка Диденко.

"Кто интересуется - как раз сейчас период первого бабьего лета (кроме мест с дождями), продлится ориентировочно до 11 сентября", - рассказала она.

Что касается погоды 3 сентября, то, по словам синоптика, "не перегреемся, ведь ожидается +22...+26 градусов. Чуть теплее будет на востоке, до +29 градусов.

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"А в Карпатах смело можно доставать пуховички (не толстые) и резиновые сапоги. Дожди, местами с грозами, пройдут завтра в западных областях. Внимательно! Могут быть сильные ливни", - предупредила синоптик.

По ее данным, осадки также дойдут до Житомирщины, Винницкой и части Киевщины. На остальной территории сохранится сухая погода.

В Киеве завтра будет без существенных осадков. Дождь в столице будет в ночь на понедельник, говорит синоптик. Температура воздуха в воскресенье будет комфортной, +25 градусов.

Погода на выходных - что прогнозируют синоптики

В течение ближайших дней температура в Украине существенно не изменится, но осадков будет становиться все больше. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, сегодня кратковременные дожди и грозы ожидаются местами в западных областях. Завтра они также распространятся на Житомирскую, Винницкую и Киевскую области, а в понедельник охватят уже большинство областей нашей страны.

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