В Украине объявили штормовое предупреждение на 31 июля

09:49, 31 июля 2020
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Ожидаются грозы, град и шквалы.

В Украине объявили штормовое предупреждение на 31 июля / фото УНИАН
В Украине объявили штормовое предупреждение на 31 июля / фото УНИАН

В пятницу, 31 июля, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди, температура до +32° (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"31 июля в южной части, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях грозы, днем в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 29 июля, в городе Шепетовка Хмельницкой области пронесся сильный ветер с градом.

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Теги: #погода#штормовое предупреждение
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