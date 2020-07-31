Ожидаются грозы, град и шквалы.

В Украине объявили штормовое предупреждение на 31 июля / фото УНИАН

В пятницу, 31 июля, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"31 июля в южной части, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях грозы, днем в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 29 июля, в городе Шепетовка Хмельницкой области пронесся сильный ветер с градом.