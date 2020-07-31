В Украине объявили штормовое предупреждение на 31 июля
Ожидаются грозы, град и шквалы.
В пятницу, 31 июля, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди, температура до +32° (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"31 июля в южной части, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях грозы, днем в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в среду, 29 июля, в городе Шепетовка Хмельницкой области пронесся сильный ветер с градом.
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+25°... +13°
- Днепр+28°... +13°
- Донецк+29°... +16°
- Житомир+24°... +13°
- Запорожье+25°... +16°
- Ивано-Франковск+24°... +13°
- Киев+24°... +14°
- Кропивницкий+28°... +13°
- Луганск+31°... +16°
- Луцк+24°... +12°
- Львов+25°... +12°
- Николаев+31°... +17°
- Одесса+30°... +18°
- Полтава+26°... +14°
- Ровно+23°... +11°
- Симферополь+31°... +18°
- Сумы+24°... +11°
- Тернополь+23°... +11°
- Харьков+25°... +12°
- Херсон+29°... +16°
- Хмельницкий+23°... +12°
- Черкассы+27°... +14°
- Чернигов+24°... +12°
- Черновцы+25°... +14°
Виргиния, США
+23°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+23 °
Влажность:99 %
Давление:748 мм
Ветер: 2.8 м/с
Вероятность осадков:61 %
Восход:06:10
Закат20:21
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей