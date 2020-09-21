В Украину возвращается летнее тепло: прогноз погоды на неделю (карта)

Ближайшая неделя в Украине обещает быть теплой, местами столбики термометров поднимутся до +28°.

Погода в Украине на неделю / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, ближайшая неделя в Украине будет теплой. Столбики термометров поднимутся до +27°. Осадков не ожидается.

Сегодня, 21 сентября, на большинстве территорий сохранится ясная солнечная погода, без осадков. Небольшая облачность будет наблюдаться лишь в западных и центральных областях. Температура воздуха +20°...+24°.

Погода в Украине 21 сентября / фото УНИАН

Во вторник, 22 сентября, небольшая облачность будет наблюдаться лишь во Львовской, тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. На остальной территории Украины сохранится солнечная и безоблачная погода. Без осадков. По всей территории Украины температура воздуха составит +22°...+25°.

Погода в Украине 22 сентября / фото УНИАН

Среда в Украине будет теплой. Столбики термометров в нескольких областях поднимутся до +27°. В западные регионы придет облачность. Без осадков.

Погода в Украине 23 сентября / фото УНИАН

В четверг, 24 сентября, в Украине будет облачная погода. Однако столбики термометров поднимутся до +26°...+28°. Во Львовской области возможны небольшие дожди.

Погода в Украине 24 сентября / фото УНИАН

В пятницу, 25 сентября, ожидается самый теплы день этой недели. Воздух прогреется до +27°...+28°, а в Крыму до +29°. Ночи также потеплеют (+9°...+16°). Без осадков.

Погода в Украине 25 сентября / фото УНИАН

В субботу, 26 сентября, на всем левобережье Украины вновь засияет солнце. На западе и юге - все еще сохранится переменная облачность. Температура +25°...+28°.

Погода в Украине 26 сентября / фото УНИАН

В воскресенье в Украине будет без осадков. Небольшая облачность будет наблюдаться практически на всей территории страны. В Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях будет ясное небо. Воздух в этот день прогреется максимум до +27°.

Погода в Украине 27 сентября / фото УНИАН

Народный прогноз на неделю 21-27 сентября

21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы (Вторая Пречистая). С этого дня уже начинали засылать сватов: "пришла Пречистая - принесла сватов нечистая", шутили пожилые люди, посмеиваясь над молодыми и нетерпеливыми. А по сути, это был праздник урожая, потому что все уже было собрано и надежно скрыто. На праздник собирались целыми семьями, дети шли к родителям, сходились сваты и свахи.

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22 сентября - день праведных Иоакима и Анны. В народном календаре 22 сентября - день осеннего равноденствия. Отныне дни станут короче, а вечера - длиннее. Именно поэтому острее чувствуется приближение зимы.

23 сентября - Минодоры мученицы. В этот день собирают рябину, оставляя на дереве некоторое количество ягод для птиц. Народные приметы говорят: если ягод мало, то осень пройдет почти без дождей и ветров, а если ягод много, то настанет суровая и морозная зима.

24 сентября - Феодоры преподобной. На Федора любое лето заканчивается, осень начинается.

25 сентября - день Артемона. Существовало поверье, что змеи с этого дня перебираются из полей в леса и уходят под землю.

26 сентября - Корнилия священномученика. К этому времени собирают все корневые овощи: картофель, морковь, брюкву и так далее, кроме репы. Если сегодня грач улетает - снег пойдет.

27 сентября - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Третья встреча осени. В этот день последняя птица улетает в теплые края. Птицы дружно улетели в теплые края - ждать суровой зимы. Паутина стелется повсеместно - к теплу; мало паутины - на сухую осень. Гуси летят высоко - осень будет продолжительной. Гуси домашние держат клювы в перьях - перед заморозками.

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