В Украину возвращается летнее тепло: прогноз погоды на неделю (карта)
Ближайшая неделя в Украине обещает быть теплой, местами столбики термометров поднимутся до +28°.
Согласно данным Погода УНИАН, ближайшая неделя в Украине будет теплой. Столбики термометров поднимутся до +27°. Осадков не ожидается.
Сегодня, 21 сентября, на большинстве территорий сохранится ясная солнечная погода, без осадков. Небольшая облачность будет наблюдаться лишь в западных и центральных областях. Температура воздуха +20°...+24°.
Во вторник, 22 сентября, небольшая облачность будет наблюдаться лишь во Львовской, тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. На остальной территории Украины сохранится солнечная и безоблачная погода. Без осадков. По всей территории Украины температура воздуха составит +22°...+25°.
Среда в Украине будет теплой. Столбики термометров в нескольких областях поднимутся до +27°. В западные регионы придет облачность. Без осадков.
В четверг, 24 сентября, в Украине будет облачная погода. Однако столбики термометров поднимутся до +26°...+28°. Во Львовской области возможны небольшие дожди.
В пятницу, 25 сентября, ожидается самый теплы день этой недели. Воздух прогреется до +27°...+28°, а в Крыму до +29°. Ночи также потеплеют (+9°...+16°). Без осадков.
В субботу, 26 сентября, на всем левобережье Украины вновь засияет солнце. На западе и юге - все еще сохранится переменная облачность. Температура +25°...+28°.
В воскресенье в Украине будет без осадков. Небольшая облачность будет наблюдаться практически на всей территории страны. В Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях будет ясное небо. Воздух в этот день прогреется максимум до +27°.
Народный прогноз на неделю 21-27 сентября
21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы (Вторая Пречистая). С этого дня уже начинали засылать сватов: "пришла Пречистая - принесла сватов нечистая", шутили пожилые люди, посмеиваясь над молодыми и нетерпеливыми. А по сути, это был праздник урожая, потому что все уже было собрано и надежно скрыто. На праздник собирались целыми семьями, дети шли к родителям, сходились сваты и свахи.
Украинцев предупредили о резком похолодании
22 сентября - день праведных Иоакима и Анны. В народном календаре 22 сентября - день осеннего равноденствия. Отныне дни станут короче, а вечера - длиннее. Именно поэтому острее чувствуется приближение зимы.
23 сентября - Минодоры мученицы. В этот день собирают рябину, оставляя на дереве некоторое количество ягод для птиц. Народные приметы говорят: если ягод мало, то осень пройдет почти без дождей и ветров, а если ягод много, то настанет суровая и морозная зима.
24 сентября - Феодоры преподобной. На Федора любое лето заканчивается, осень начинается.
25 сентября - день Артемона. Существовало поверье, что змеи с этого дня перебираются из полей в леса и уходят под землю.
26 сентября - Корнилия священномученика. К этому времени собирают все корневые овощи: картофель, морковь, брюкву и так далее, кроме репы. Если сегодня грач улетает - снег пойдет.
27 сентября - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Третья встреча осени. В этот день последняя птица улетает в теплые края. Птицы дружно улетели в теплые края - ждать суровой зимы. Паутина стелется повсеместно - к теплу; мало паутины - на сухую осень. Гуси летят высоко - осень будет продолжительной. Гуси домашние держат клювы в перьях - перед заморозками.
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