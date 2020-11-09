Сегодня украинцев ожидает пасмурная погода, температура на юге поднимется до +14° (карта)

08:00, 9 ноября 2020
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Сегодня в стране - облачно, но дождь пройдет только в одной из областей.

Сегодня по всей территории страны - облачно / фото REUTERS
Сегодня по всей территории страны - облачно / фото REUTERS

В понедельник, 9 ноября, практически на всей территории Украины ожидается пасмурная погода. Небольшой дождь ожидается только в Полтавской области. Столбики термометров поднимутся до +10° в центре, и до +14° - в южных областях. 

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Без ливней, но с туманами: какой будет погода в Украине в ближайшие дни – прогноз синоптика

  • В Киеве сегодня будет облачно, температура воздуха ночью +2°, днем +8°.
  • В Чернигове будет пасмурно, температура воздуха ночью -1°, днем +9°.
  • Во Львове в пятницу пасмурно, ночью +3°, днем +8°.
  • В Луцке облачно, ночью +2°, днем +8°.
  • В Ривне в пятницу облачно, ночью +1°, днем +8°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью +4°, днем +10°, пасмурно.
  • В Хмельницком сегодня ночью +3°, днем +8°, облачно.
  • В Ивано-Франковске сегодня ночью +5°, днем +11°, солнечно.
  • В Черновцах в понедельник облачно, ночью +6°, днем +10°.
  • В Виннице сегодня облачно, температура воздуха +3°...+9°.
  • В Житомире в понедельник пасмурно, температура ночью +2°, днем +7°.
  • В Черкассах ночью +4°, днем +10°, облачно.
  • В Кропивницком пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +10°.
  • В Полтаве сегодня облачно, температура воздуха +3°...+8°, мелкий дождь.
  • В Одессе 9 ноября будет облачно, температура ночью +7°, днем +12°.
  • В Херсоне в понедельник ночью +7°, днем +13°, облачно.
  • В Николаеве сегодня будет облачно, ночью +6°, днем +12°.
  • В Запорожье облачно, температура ночью +5°, днем +11°.
  • В Сумах сегодня будет облачно, температура воздуха 0°...+7°.
  • В Харькове переменная облачность, температура ночью +2°, днем +9°.
  • В Днепре облачно, температура ночью +5°, днем +10°.
  • В Симферополе в понедельник будет облачно, +6°...+14°.
  • В Краматорске сегодня пасмурно, температура ночью +4°, днем +11°. 
  • В Северодонецке сегодня облачно, температура ночью +5°, днем +11°.
Погода на сегодня, 9 ноября / фото УНИАН
Погода на сегодня, 9 ноября / фото УНИАН

9 ноября — Нестора, Марка, Эмилии, Капитолины, Андрея. С этого дня считали, что начинает по ночам замерзать вода, а мороз скачет по сухим берегам. Сядет осень на бугор, обнимет колени — упадет в ее подол последний лист осенний. От серебряной осени до зимы рукой подать.

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Автор: Елена Пилипчак

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