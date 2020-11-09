Сегодня украинцев ожидает пасмурная погода, температура на юге поднимется до +14° (карта)
Сегодня в стране - облачно, но дождь пройдет только в одной из областей.
В понедельник, 9 ноября, практически на всей территории Украины ожидается пасмурная погода. Небольшой дождь ожидается только в Полтавской области. Столбики термометров поднимутся до +10° в центре, и до +14° - в южных областях.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Без ливней, но с туманами: какой будет погода в Украине в ближайшие дни – прогноз синоптика
- В Киеве сегодня будет облачно, температура воздуха ночью +2°, днем +8°.
- В Чернигове будет пасмурно, температура воздуха ночью -1°, днем +9°.
- Во Львове в пятницу пасмурно, ночью +3°, днем +8°.
- В Луцке облачно, ночью +2°, днем +8°.
- В Ривне в пятницу облачно, ночью +1°, днем +8°.
- В Тернополе температура воздуха ночью +4°, днем +10°, пасмурно.
- В Хмельницком сегодня ночью +3°, днем +8°, облачно.
- В Ивано-Франковске сегодня ночью +5°, днем +11°, солнечно.
- В Черновцах в понедельник облачно, ночью +6°, днем +10°.
- В Виннице сегодня облачно, температура воздуха +3°...+9°.
- В Житомире в понедельник пасмурно, температура ночью +2°, днем +7°.
- В Черкассах ночью +4°, днем +10°, облачно.
- В Кропивницком пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +10°.
- В Полтаве сегодня облачно, температура воздуха +3°...+8°, мелкий дождь.
- В Одессе 9 ноября будет облачно, температура ночью +7°, днем +12°.
- В Херсоне в понедельник ночью +7°, днем +13°, облачно.
- В Николаеве сегодня будет облачно, ночью +6°, днем +12°.
- В Запорожье облачно, температура ночью +5°, днем +11°.
- В Сумах сегодня будет облачно, температура воздуха 0°...+7°.
- В Харькове переменная облачность, температура ночью +2°, днем +9°.
- В Днепре облачно, температура ночью +5°, днем +10°.
- В Симферополе в понедельник будет облачно, +6°...+14°.
- В Краматорске сегодня пасмурно, температура ночью +4°, днем +11°.
- В Северодонецке сегодня облачно, температура ночью +5°, днем +11°.
9 ноября — Нестора, Марка, Эмилии, Капитолины, Андрея. С этого дня считали, что начинает по ночам замерзать вода, а мороз скачет по сухим берегам. Сядет осень на бугор, обнимет колени — упадет в ее подол последний лист осенний. От серебряной осени до зимы рукой подать.
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Погода в Украине
- Винница+9°... +3°
- Днепр+10°... +5°
- Донецк+10°... +4°
- Житомир+7°... +2°
- Запорожье+11°... +5°
- Ивано-Франковск+11°... +5°
- Киев+8°... +2°
- Кропивницкий+10°... +4°
- Луганск+11°... +4°
- Луцк+8°... +2°
- Львов+8°... +3°
- Николаев+12°... +6°
- Одесса+12°... +7°
- Полтава+8°... +3°
- Ровно+8°... +1°
- Симферополь+14°... +6°
- Сумы+7°... 0°
- Тернополь+10°... +4°
- Харьков+9°... +2°
- Херсон+13°... +7°
- Хмельницкий+8°... +3°
- Черкассы+10°... +4°
- Чернигов+9°... -1°
- Черновцы+10°... +6°
+10°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+10 °
Мин./макс. температура:+11° / +24°
Влажность:86 %
Давление:762 мм
Ветер: 2.7 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:46
Закат17:00
Видимость:0.8 км
Фаза луны:
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