Синоптик рассказал, как изменится погода в Украине в ближайшие годы
Средняя годовая температура воздуха в Украине повышается быстрее, чем во всем мире.
В ближайшие 10 лет летние сезоны в Украине будут жаркими, а зимние - теплыми и малоснежными.
Народный синоптик дал прогноз погоды на июнь
Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида "Радио НВ".
"В ближайшие 10 лет девять летних сезонов будут абсолютно теплыми, горячими и знойными. Относительно зим - аналогично. Какая-то одна зима может оказаться морозной и снежной, но это будет очень большое исключение. Поэтому мы все должны быть готовы к тому, что у нас зимы будут малоснежные с повышенным, против нормы, температурным режимом, и соответствующим образом уже приспосабливаться", - сообщил он.
Кульбида также добавил, что средняя годовая температура воздуха в Украине повышается быстрее, чем глобальная, которую показывают мировые метеорологические центры.
Напомним, до конца текущей недели в Украине потеплеет, местами температура поднимется выше +30 градусов.
- Винница+19°... +12°
- Днепр+21°... +11°
- Донецк+21°... +9°
- Житомир+17°... +11°
- Запорожье+21°... +12°
- Ивано-Франковск+19°... +12°
- Киев+18°... +12°
- Кропивницкий+20°... +13°
- Луганск+21°... +12°
- Луцк+18°... +11°
- Львов+19°... +12°
- Николаев+19°... +15°
- Одесса+20°... +14°
- Полтава+19°... +12°
- Ровно+18°... +11°
- Симферополь+19°... +11°
- Сумы+18°... +11°
- Тернополь+18°... +11°
- Харьков+19°... +11°
- Херсон+21°... +13°
- Хмельницкий+18°... +12°
- Черкассы+19°... +13°
- Чернигов+18°... +10°
- Черновцы+21°... +13°