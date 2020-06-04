Синоптик рассказал, как изменится погода в Украине в ближайшие годы

Средняя годовая температура воздуха в Украине повышается быстрее, чем во всем мире.

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В ближайшие 10 лет летние сезоны в Украине будут жаркими, а зимние - теплыми и малоснежными.

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Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида "Радио НВ".

"В ближайшие 10 лет девять летних сезонов будут абсолютно теплыми, горячими и знойными. Относительно зим - аналогично. Какая-то одна зима может оказаться морозной и снежной, но это будет очень большое исключение. Поэтому мы все должны быть готовы к тому, что у нас зимы будут малоснежные с повышенным, против нормы, температурным режимом, и соответствующим образом уже приспосабливаться", - сообщил он.

Кульбида также добавил, что средняя годовая температура воздуха в Украине повышается быстрее, чем глобальная, которую показывают мировые метеорологические центры.

Напомним, до конца текущей недели в Украине потеплеет, местами температура поднимется выше +30 градусов.