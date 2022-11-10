Прогноз погоды в Украине до конца недели.

До конца недели погода в Украине будет нестабильной. Ожидаются небольшие колебания температуры, а также переиодические дожди. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, перед выходными, 11 ноября, дожди ожидаются в Сумской, Житомирской и Хмельницкой областях. Также осадки накроют часть центральных областей и зацепят Одесскую.

На востоке Украины столбики термометров покажут +7°...+10°, на севере и в центральнфх областях будет +8°...+10°, На юге воздух прогреется до +9°...+12°, а теплее всего будет в западных областях - до +10°...+13°.

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В субботу, 12 ноября, в Украине ожидается повышение температуры. Так, на востоке потеплеет до +9°...+10°, на севере воздух прогреется до +11°. В центральных областях ожидается до +12°, на юге столбики термометров покажут +11°...+13°, а на западе будет до +11°...+14°. Без осадков.

Завершится неделя небольшим похолоданием, которое накроет западные области Украины. Так, на востоке Украины температура продолжит повышаться, будет +10°...+12°.

+11°...+12° будет в центре и на юге Украины. В северных областях воздух прогреется до +13°, а на западе страны похолодает до +9°...+11°.

Дожди вернутся. 13 ноября покапает на северо-западе, Винницкой и Донецкой областях.

Изменение погоды в Украине - что говорят синоптики

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, до конца недели погода в Украине немного изменится. В частности, ожидаются небольшие периодические дожди и усиление ветра. "Ветер в субботу юго-западный, 5-10 м/с, в воскресенье ожидается его усиление до 9-14 м/с, днем на Левобережье отдельные порывы до 15-20 м/с", - предупредил синоптик.

Потепление, которое в послоедние дни накрыло Украину, продлится недолго. По словам синоптика Натальи Диденко, уже на следующей неделе в Украине придет похолодание.

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