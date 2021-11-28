Осадки сегодня ожидаются в западных областях и на юго-востоке Украины.

Сегодня в Украине будет много дождей. Осадки ожидаются в западных областях и на юго-востоке страны. На юге, востоке и местами в центре сохранится теплая погода, +9°...+14°, на севере и западе воздух прогреется до +6°...+9°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, жителей западных областей сегодня ждет мокрая погода. Небольшие дожди и ливни пройдут практически повсеместно. Воздух в течение дня прогреется до +6°...+9°.

На Севере сегодня будет прохладнее всего. Максимально столбики термометров покажут +6°...+7°. В Сумской области ожидается пасмурная погода, на остальной территории - облачно с прояснениями.

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В центральных областях сегодня будет +9°...+11°, пасмурно. В Кировоградской и Днепропетровской областях - дожди, на остальной территории - преимущественно сухо.

Заметно потеплеет сегодня на Востоке. Здесь воздух прогреется до +10°...+13°. Осадков не ожидается, однако будет пасмурно, сплошная облачность.

Жителей Юга сегодня ждет наиболее теплая погода и мокрая погода. Дожди и пасмурная погода ожидаются во всех областях, а температура составит +12°...+14°.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, декабрь этого года будет близок к климатической норме.

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Автор: Екатерина Лиманская