Сегодня в Украине будет много дождей. Осадки ожидаются в западных областях и на юго-востоке страны. На юге, востоке и местами в центре сохранится теплая погода, +9°...+14°, на севере и западе воздух прогреется до +6°...+9°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, жителей западных областей сегодня ждет мокрая погода. Небольшие дожди и ливни пройдут практически повсеместно. Воздух в течение дня прогреется до +6°...+9°.
На Севере сегодня будет прохладнее всего. Максимально столбики термометров покажут +6°...+7°. В Сумской области ожидается пасмурная погода, на остальной территории - облачно с прояснениями.
Читайте такжеВ Украину несется потепление с дождями: где на выходных будет лить (карта)
В центральных областях сегодня будет +9°...+11°, пасмурно. В Кировоградской и Днепропетровской областях - дожди, на остальной территории - преимущественно сухо.
Заметно потеплеет сегодня на Востоке. Здесь воздух прогреется до +10°...+13°. Осадков не ожидается, однако будет пасмурно, сплошная облачность.
Жителей Юга сегодня ждет наиболее теплая погода и мокрая погода. Дожди и пасмурная погода ожидаются во всех областях, а температура составит +12°...+14°.
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, декабрь этого года будет близок к климатической норме.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: