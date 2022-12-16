Желтый уровень опасности 17 декабря объявлен по всей Украине, кроме Крыма.

В Украине 17 декабря ожидается ухудшение погоды. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, неблагоприятная погода ожидается по всей стране, кроме Крыма. В частности, 17 декабря в Карпатах ожидается значительный снег. В западных областях будет гололед, налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица.

"Днем в юго-восточной части страны порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.

Видео дня

Также ночью и утром по всей Украине, кроме запада и востока, ожидается туман. Видимость упадет до 200-500 метров.

Погода на завтра

По данным Укргидрометцентра, 17 декабря в Украине будет дождливо, ночью местами - с мокрым снегом, в западной части - с переходом в снег. Лишь в южной части без существенных осадков.

Температура в западных областях (кроме Закарпатья) ночью и днем от 3° тепла до 2° мороза, в северных областях ночью и днем 0-5° тепла; на остальной территории ночью ожидается 2-7° тепла, днем 6-11° тепла, в южной части местами воздух прогреется до 14°. В Крыму будет 15-20°тепла.

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