На дорогах местами также ожидается гололедица.

В воскресенье, 8 декабря, погода в Украине будет облачной, местами пройдут дожди, а также усилится ветер. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ночью умеренные дожди пройдут на Правобережье ночью умеренные, а днем осадки уже будут небольшими. На остальной территории страны в воскресенье будет сухо.

В северо-восточной части на дорогах местами гололедица.

Видео дня

"Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, ночью в Украине, кроме запада, днем на Левобережье местами порывы 15-20 м/с", - прогнозируют синоптики.

Ночью на юге Украины будет +1°...+6°, днем температура повысится до +6°...+11°, а в Крыму - до +14°. На остальной территории ночью и днем ожидается от 1° мороза до 4° тепла.

8 декабря на Киевщине, по прогнозу Укргидрометцентра, будет облачно. Ночью пройдет умеренный, а днем небольшой дождь

Ветер ожидается юго-восточный, 7-12 м/с, ночью местами по области порывы его будут достигать 15-20 м/с.

Температура по области в течение суток от 1° мороза до 4° тепла, а в Киеве ночью и днем +1°...+3°.

В Украину идет похолодание - что известно

8 декабря в Украине не будет холодно, а вот на следующей неделе ожидается снижение температуры.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что ощутимо похолодание придет с 13-14 декабря.

Вас также могут заинтересовать новости: