2-3 ноября ожидается резкое похолодание, а после этого может даже снегом засыпать.

Украинцам стоит наслаждаться последними теплыми днями, поскольку уже в следующие выходные погода резко изменится. Как рассказала известный синоптик Наталья Диденко, уже через неделю Украину посетят морозы.

"Сразу хочу сказать, что следующие выходные - полная противоположность нынешним. 2-3 ноября ожидается похолодание, ночью до небольшого мороза, днем в субботу не выше +4... +10 градусов, а в воскресенье, 3-го ноября, в дневные часы не выше +1...+6 градусов", - прогнозирует она.

А 4-5 ноября может даже снегом засыпать, добавляет синоптик.

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Поэтому ближайшие дни нужно использовать в полной мере, ведь они еще будут оставаться прекрасно теплыми.

Так, в понедельник в Украине ожидается в течение дня +12...+17 градусов.

"По центральной части, а вечером по западу походят небольшие дождики, однако все же пока будет преобладать в Украине погода без существенных осадков", - отмечает она.

Киевлянам понедельник тоже подарит прекрасную погоду, до +17 градусов, говорит Диденко - "день похоже, будет самым теплым из перспективы вплоть до апреля, как минимум".

Погода в Украине в ближайшие дни

По прогнозу заведующей сектором численного моделирования и прогнозирования отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Анжелики Ганчук, на следующей неделе существенных осадков в Украине не ожидается, а температура несколько повысится, в том числе и ночью.

Сегодня по всей Украине также очень тепло и солнечно - воздух в большинстве областей прогреется до +13°...+17°.

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