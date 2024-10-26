Украину ждет теплая неделя с туманными утрами, без существенных дождей и морозов.

Существенных осадков на следующей неделе в Украине не ожидается, а температура несколько повысится. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказала заведующая сектором численного моделирования и прогнозирования отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Анжелика Ганчук.

По ее словам, на следующей неделе синоптический процесс будет несколько меняться, будет заходить немного тепла вместе с влагой.

"Поэтому у нас будут наблюдаться немного выше температуры ночью. То есть уже пока морозы на следующую неделю будут отступать и там надо уточнять подробнее, когда будем приближаться к следующим выходным", - отметила Ганчук.

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Она также обратила внимание на то, что в местах, где воздух будет сильно охлаждаться, особенно, ночью и под утро, водяной пар будет конденсироваться в туман. Соответственно, сильно ухудшится видимость, особенно на дорогах в утренний период. Поэтому водителям нужно быть внимательными.

Кроме того, рассказала эксперт, дневные температуры на следующей неделе ожидаются от 14 до 19 градусов тепла.

"Днем все же у нас еще пока будет преобладать не морозная погода, не холодная. Довольно даже теплая как для конца октября - начала ноября: +14...+19 градусов. Соответственно, более низкая температура на севере и западе страны - там +14, и самые высокие температуры - у побережья морей, на юге нашей страны - там до +19", - пояснила Ганчук.

Погода в Украине - прогноз на выходные

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что в выходные, 26 и 27 октября, погода в Украине будет преимущественно солнечной и сухой, и без осадков.

В то же время он предупредил о туманах в ночные часы и в первой половине дня.

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