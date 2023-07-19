Сегодня на западе Украины будут грозы.

На сегодня, 19 июля, в ряде областей Украины объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, опасные погодные явления ожидаются на западе нашей страны.

"Днем 19 июля на Закарпатье и Прикарпатье грозы", - говорится в предупреждении.

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І уровень опасности объявлен во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Погода сегодня - прогноз на 19 июля

Укргидрометцентр прогнозирует, что сегодня в Украине будет переменная облачность. Днем на Закарпатье и Прикарпатье кратковременный дождь, гроза, на остальной территории сохранится погода без осадков.

Ветер ожидается преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем составит 23-28°, а в южной части воздух прогреется до 27-32°.

На Киевщине сегодня также ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер будет северо-западный, его скорость составит 5-10 м/с. Температура днем по области 23-28°, в Киеве столбики термометров покажут комфортные 25-27°.

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