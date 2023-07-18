Осадков в столице 19 июля не ожидается.

В среду, 19 июля, киевлян ждет роскошная летняя погоода - без жары и осадков. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометрв в столице опустятся до +16°...+17°, а днем температура максимально поднимется до +26°. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

Ветер будет преимущественно западный, его скорость составит 1,6 - 3,3 м/с. Атмосферное давление пониженное и продолжит понижаться, 743-746 миллиметров ртутного столба.

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Погода 19 июля - погода по городам Украины

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +27°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°.

В Тернополе 19 июля ночью будет +14°, днем +28°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°.

В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°, сильный дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем +28°, небольшая облачность, дождь с грозой.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°.

В Виннице завтра будет +15°...+31°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +14° днем +26°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+25°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +29°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+24°.

В Одессе 19 июля - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +28°, ливень.

В Херсоне в среду ночью будет +18°, днем +30°, небольшая облачность, ливень.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°, легкий дождь.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +28°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +14°...+24°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +27°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +18°...+28°, небольшлой дождь.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +26°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +26°.

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