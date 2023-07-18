В среду, 19 июля, киевлян ждет роскошная летняя погоода - без жары и осадков. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью столбики термометрв в столице опустятся до +16°...+17°, а днем температура максимально поднимется до +26°. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.
Ветер будет преимущественно западный, его скорость составит 1,6 - 3,3 м/с. Атмосферное давление пониженное и продолжит понижаться, 743-746 миллиметров ртутного столба.
Погода 19 июля - погода по городам Украины
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +27°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°.
В Тернополе 19 июля ночью будет +14°, днем +28°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°.
В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°, сильный дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем +28°, небольшая облачность, дождь с грозой.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°.
В Виннице завтра будет +15°...+31°, небольшая облачность.
В Житомире в среду будет ночью +14° днем +26°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+25°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +26°.
В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +29°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+24°.
В Одессе 19 июля - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +28°, ливень.
В Херсоне в среду ночью будет +18°, днем +30°, небольшая облачность, ливень.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°, легкий дождь.
В Запорожье температура ночью +19°, днем +28°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит +14°...+24°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +25°.
В Днепре температура ночью будет +17°, днем +27°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +18°...+28°, небольшлой дождь.
В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +26°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +26°.