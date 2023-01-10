Днем температура в столице будет колебаться в пределах -4...-6 градусов.

В среду, 11 января, в Киеве ожидается сухая и морозная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В ночь на среду температура в столице будет около -5°...-6°, а днем столбики термометров не поднимутся выше -4°. В течение дня ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер станет слабее, его скорость будет около 1,5 - 2,5 м/с. Атмосферное давление близко к норме - 755 миллимеров ртутного столба.

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Во Львове в среду будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем +4°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -1°, днем +3°.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.

В Тернополе 11 января ночью будет -1°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем 0°,.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +5°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +9°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в среду - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +4°.

В Виннице завтра будет -5°...-2°, облачно с прояснениями.

В Житомире в среду будет ночью -4° днем -2°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -8°, днем -5°.

В Кропивницком температура ночью будет -8°, днем -5°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -11°...-6°.

В Одессе 11 января - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +1°.

В Херсоне в среду ночью -4°, днем +2°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -5°, днем 0°.

В Запорожье температура ночью -10°, днем -4°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -12°..-7°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -13°, днем -8°.

В Днепре температура ночью будет -11°, днем -5°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, 0°...+7°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью -14°, днем -7°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью -15°, днем -8°.

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