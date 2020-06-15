В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +29°
В столице завтра будет жарко.
Погода в Киеве 13 июня будет дождливой, температура днем до +29°.
Синоптики предупредили о грозах, граде и сильном ветре в Украине
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +29°, вечером - до +26°. Ветер переменный, до 5,8 м/с.
Солнце в столице взойдет в 04:45, а зайдет в 21:11.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 13 июня, в Украине пройдут дожди, температура до +32°.
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Погода в Украине
- Винница+26°... +16°
- Днепр+30°... +17°
- Донецк+30°... +17°
- Житомир+27°... +16°
- Запорожье+28°... +18°
- Ивано-Франковск+22°... +14°
- Киев+28°... +18°
- Кропивницкий+28°... +16°
- Луганск+33°... +20°
- Луцк+23°... +15°
- Львов+20°... +15°
- Николаев+26°... +16°
- Одесса+26°... +17°
- Полтава+30°... +19°
- Ровно+23°... +15°
- Симферополь+25°... +16°
- Сумы+29°... +18°
- Тернополь+24°... +15°
- Харьков+28°... +19°
- Херсон+28°... +17°
- Хмельницкий+27°... +16°
- Черкассы+28°... +18°
- Чернигов+28°... +18°
- Черновцы+23°... +15°
Виргиния, США
+16°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+16 °
Влажность:60 %
Давление:761 мм
Ветер: 4.7 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:05:43
Закат20:37
Видимость:16 км
Фаза луны:
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