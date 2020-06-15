В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +29°

В столице завтра будет жарко.

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Погода в Киеве 13 июня будет дождливой, температура днем до +29°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +29°, вечером - до +26°. Ветер переменный, до 5,8 м/с.

Солнце в столице взойдет в 04:45, а зайдет в 21:11.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 13 июня, в Украине пройдут дожди, температура до +32°.

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