В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +29°

17:00, 15 июня 2020
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В столице завтра будет жарко.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Погода в Киеве 13 июня будет дождливой, температура днем до +29°.

Синоптики предупредили о грозах, граде и сильном ветре в Украине

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +29°, вечером - до +26°. Ветер переменный, до 5,8 м/с.

Солнце в столице взойдет в 04:45, а зайдет в 21:11.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 13 июня, в Украине пройдут дожди, температура до +32°.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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