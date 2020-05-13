В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +18°

17:00, 13 мая 2020
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В столице завтра немного потеплеет.

В Киеве завтра пройдет дождь / Фото daynews.com.ua
В Киеве завтра пройдет дождь / Фото daynews.com.ua

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 14 мая, в Киеве пройдет дождь, температура днем до +18°.

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Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 5,9 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:12, а зайдет в 20:36.

Как сообщал УНИАН, 14 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +26°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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